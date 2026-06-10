به گزارش الحدث، سازمان تجارت دریایی بریتانیا از وقوع یک حادثه دریایی در فاصله ۲۰ مایل دریایی در شمال شرق بندر صحار عمان خبر داد.



این سازمان با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در موتورخانه یک نفتکش، اعلام کرد که این حادثه یک قربانی داشته است و همچنین دو نفر از خدمه نفتکش مفقود شدند.

پیشتر سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از دریافت گزارشی از یک حادثه در فاصله ۸۸ مایل دریایی در جنوب غرب بلحاف یمن خبر داد.

انتهای پیام/