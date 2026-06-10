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روسیه، آمریکا و ایران را به خویشتنداری دعوت کرد

روسیه، آمریکا و ایران را به خویشتنداری دعوت کرد
کد خبر : 1797005
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وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو از آمریکا و ایران می‌خواهد که خویشتنداری کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، در پی حملات بامدادی آمریکا به ایران و پاسخ تهران به این حملات، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو از آمریکا و ایران می‌خواهد که خویشتنداری کنند.

این وزارتخانه تاکید کرد که حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی غیرقابل قبول است.

این وزارتخانه در ادامه آمادگی کشورش برای کمک به ایجاد راه‌حل‌هایی پیرامون درگیری ایران را اعلام کرد.

 

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