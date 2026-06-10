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پاکستان:

۲۶ شبه‌نظامی در حمله به مخفیگاه‌ها در امتداد مرز افغانستان کشته شدند

۲۶ شبه‌نظامی در حمله به مخفیگاه‌ها در امتداد مرز افغانستان کشته شدند
کد خبر : 1796967
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وزیر اطلاعات پاکستان از کشته شدن ۲۶ شبه‌نظامی در حملات این کشور به افغانستان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، پاکستان اعلام کرد که ۲۶ شبه‌نظامی در حملات به مخفیگاه‌ها در مرز افغانستان کشته شدند.

«عطاالله ترار»، وزیر اطلاعات پاکستان، امروز -چهارشنبه- گفت که ارتش این کشور به مخفیگاه‌های شبه‌نظامیان در امتداد مرز افغانستان حمله کرده و دست‌کم ۲۶ شبه‌نظامی در این حملات کشته شدند.

مقامات طالبان در کابل پیش از این اعلام کرده بودند که حملات در سه استان باعث کشته شدن ۱۳ غیرنظامی از جمله ۱۱ کودک شده است.

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