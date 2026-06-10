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تیراندازی به یک پارک عمومی مخصوص کودکان در ترکیه

تیراندازی به یک پارک عمومی مخصوص کودکان در ترکیه
کد خبر : 1796898
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محله سلیمانیه در شهر اینگل در شهر بورسای ترکیه شاهد تیراندازی به یک پارک عمومی مخصوص کودکان بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، محله سلیمانیه در شهر اینگل در شهر بورسای ترکیه شاهد تیراندازی به یک پارک عمومی مخصوص کودکان بود.

این حادثه منجر به زخمی شدن ده نفر شد که اکثر آن‌ها خردسال بودند. نیروهای امنیتی ظرف چند ساعت دو مظنون اصلی را دستگیر کردند و برای جلوگیری از تشدید بیشتر درگیری یا حملات تلافی‌جویانه، حلقه امنیتی محکمی برقرار کردند.

‌این حادثه حدود ساعت ۹ شب رخ داد، زمانی که دو مرد جوان، هر کدام ۱۸ ساله، با یک ماشین لوکس در کنار پارک رسیدند و قبل از فرار از صحنه، شروع به تیراندازی تصادفی به اطراف کردند.

پس از گزارش رهگذران، اداره امنیت اینگل عملیات تعقیب و گریز را تشدید کرد که در نهایت منجر به دستگیری تیراندازان شد.

 

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