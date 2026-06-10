به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، چین خواهان توافق فوری آتش‌بس میان واشنگتن و تهران شد.

‌وزارت امور خارجه چین امروز در واکنش به تنش‌های اخیر در خاورمیانه، خواستار پایبندی به راه حل های دیپلماتیک به منظور حل اختلافات میان ایران و آمریکا شد.

‌وزارت خارجه چین با تأکید بر لزوم حفظ آرامش و خویشتنداری تصریح کرد: «واشنگتن و تهران باید اقدامات ملموسی را به منظور آرام سازی اوضاع انجام دهند و به راه‌های دیپلماتیک برای حل اختلافات پایبند باشند».

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