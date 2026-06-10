چین خواهان توافق فوری آتشبس میان واشنگتن و تهران شد
چین خواهان توافق فوری آتشبس میان واشنگتن و تهران شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، چین خواهان توافق فوری آتشبس میان واشنگتن و تهران شد.
وزارت امور خارجه چین امروز در واکنش به تنشهای اخیر در خاورمیانه، خواستار پایبندی به راه حل های دیپلماتیک به منظور حل اختلافات میان ایران و آمریکا شد.
وزارت خارجه چین با تأکید بر لزوم حفظ آرامش و خویشتنداری تصریح کرد: «واشنگتن و تهران باید اقدامات ملموسی را به منظور آرام سازی اوضاع انجام دهند و به راههای دیپلماتیک برای حل اختلافات پایبند باشند».