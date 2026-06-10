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افزایش شمار تلفات ناشی از ابولا در کنگو به ۱۱۵ نفر

افزایش شمار تلفات ناشی از ابولا در کنگو به ۱۱۵ نفر
کد خبر : 1796856
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مقامات جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کردند که تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس ابولا به ۱۱۵ نفر افزایش یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، مقامات جمهوری دموکراتیک کنگو امروز -چهارشنبه- اعلام کردند که شمار مرگ و میر ناشی از ویروس ابولا به ۱۱۵ و تعداد مبتلایان به ۵۹۸ نفر افزایش یافته است که بدترین شیوع این ویروس در این منطقه در سال‌های اخیر است.

این وزارتخانه توضیح داد: «تعداد مبتلایان فعلی به ۵۹۸ نفر رسیده است که نسبت به روز قبل (۵۵۰ مورد ابتلا) ۴۸ مورد افزایش یافته و تعداد مرگ و میر از ۱۰۱ نفر به ۱۱۵ نفر رسیده است. در حال حاضر، ۲۹۷ بیمار در مراکز درمانی تحت درمان هستند و میزان مرگ و میر ۱۹.۲ درصد است».

شیوع این بیماری به ۲۵ منطقه در سه استان ایتوری، کیووی شمالی و کیووی جنوبی گسترش یافته است.

در ۲۴ ساعت گذشته هیچ مورد جدیدی در خارج از این مناطق گزارش نشده است.

مقامات در هفته‌های اخیر به ردیابی تماس‌های افراد آلوده ادامه داده‌اند و میزان ردیابی تماس در حال حاضر ۵۶.۳ درصد است.

 

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