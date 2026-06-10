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آکسیوس: ایران دست‌کم ۴ موشک بالستیک به سمت پایگاه‌های آمریکا شلیک کرد

آکسیوس: ایران دست‌کم ۴ موشک بالستیک به سمت پایگاه‌های آمریکا شلیک کرد
کد خبر : 1796847
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آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که ایران دست‌کم چهار موشک بالستیک و چند پهپاد به سمت پایگاه‌های آمریکا در منطقه شلیک کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که ایران دست‌کم ۴ موشک بالستیک و چند پهپاد به سمت پایگاه‌های آمریکا در منطقه شلیک کرده است.

از طرفی دیگر نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که ارزیابی‌های اولیه تایید می‌کند که تمامی موشک‌ها و پهپادهای ایرانی، تقریبا رهگیری شدند.

این مقام آمریکایی افزود که گزارشی مبنی بر مجروح شدن یا تلفات جانی میان نیروهای آمریکایی در پی حملات ایران، وجود ندارد.

 

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