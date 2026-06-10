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دست‌کم ۱۲ کشته در پی تیراندازی در ژوهانسبورگ

دست‌کم ۱۲ کشته در پی تیراندازی در ژوهانسبورگ
کد خبر : 1796842
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تیراندازی در ژوهانسبورگ ۱۲ کشته بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، پلیس آفریقای جنوبی امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که عصر سه‌شنبه، دست‌کم ۱۲ نفر در پی تیراندازی افراد مسلح به یک سکونتگاه غیررسمی در کلیولند در شرق ژوهانسبورگ، کشته و نه نفر زخمی شدند.

پلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از حمله به سکونتگاه غیررسمی جامپرز، عملیات جستجوی بیش از ۱۰ مظنون را آغاز کرده است.

انگیزه این حمله مشخص نیست.

آفریقای جنوبی یکی از بالاترین نرخ‌های قتل در جهان را دارد که به طور متوسط ​​حدود ۶۰ نفر در روز است.

 

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