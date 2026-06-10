آمادگی خطوط هوایی روسیه برای بازگشت به آسمان منطقه

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «آندری نیکیتین»، وزیر حمل و نقل روسیه، گفت که خطوط هوایی این کشور آماده از سرگیری کامل پروازها به کشورهای خاورمیانه هستند.

مقام روس گفت: «خطوط هوایی برای از سرگیری کامل پروازها به خاورمیانه آماده هستند. از اول ژوئن، آئروفلوت پروازهای خود به دبی را از سر گرفت و از اول ژوئیه ما در حال بررسی انجام دو پرواز در روز به آنجا هستیم. تعداد پروازهای ما افزایش یافته است. اما توصیه‌های رسمی وزارت خارجه و وزارت توسعه اقتصادی در مورد سفر به خاورمیانه هنوز در حال اجرا است، بنابراین خطوط هوایی این عامل را نیز در نظر می‌گیرند».

نیکیتین اظهار داشت: «شبکه مسیرها به تدریج و با احتیاط بازگشایی می‌شود تا خطراتی برای ایمنی مسافران ایجاد نشود».

وی افزود: «بحث در مورد از سرگیری پروازها به خاورمیانه در حال انجام است، اما تصمیم نهایی بر عهده خود خطوط هوایی است».

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