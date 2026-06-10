ترامپ پس از ارائه اطلاعات جدید تصمیم گرفت به ایران حمله کند

وال استریت ژورنال گزارش داد که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، بر اساس توصیه و اطلاعات جدید‌ دستور حمله اخیر به ایران را «در پاسخ به سرنگونی یک بالگرد آمریکایی» صادر کرد.

مقامات آمریکایی به وال استریت ژورنال گفتند که ترامپ در ابتدا نسبت به لزوم واکنش نظامی به این حادثه متقاعد نشده بود و آن را «مسئله مهمی» توصیف کرد و تأکید کرد که خلبانان آسیب جدی ندیده‌اند.

اما او پس از یک جلسه توجیهی در کاخ سفید، که طی آن «پیت هگست»، وزیر دفاع و «ژنرال دن کین»، رئیس ستاد مشترک ارتش، اطلاعات مهم و به‌روزی را ارائه کردند و هر دو اقدام نظامی مستقیم را توصیه کردند، قاطعانه نظر خود را تغییر داد.

هگست و کین جزئیات اطلاعاتی جدیدی در مورد نقش پهپاد شاهد ایرانی که بالگرد آمریکایی را هدف قرار داده و سرنگون کرده بود، در اختیار ‌ترامپ قرار دادند.

بر اساس این توصیه‌ها، ترامپ به نیروهای آمریکایی دستور داد تا سه موج حمله هوایی را علیه سیستم‌های دفاع هوایی و سایت‌های راداری ایران در نزدیکی تنگه هرمز انجام دهند.

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