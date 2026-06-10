به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ذبیح‌الله مجاهد»، سخنگوی طالبان، امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که در پی حملات هوایی ارتش پاکستان در سه استان افغانستان، دست‌کم ۱۳ نفر از جمله ۱۱ کودک کشته شده‌اند.

این خبر، تجدید درگیری‌هایی است که امسال صدها کشته برجای گذاشته است.

مجاهد افزود که حداقل ۱۴ نفر دیگر که همگی کودک و زن بودند در حملات اسلام‌آباد که حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و خانه‌های غیرنظامیان را در استان‌های کنر، خوست و پکتیکا بمباران کرد، زخمی شدند.

ارتش یا دولت پاکستان هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند، اما مقامات امنیتی به رویترز گفته‌اند که اسلام‌آباد حملات هوایی را به آنچه آنها مخفیگاه‌ها و سایر تاسیسات شبه‌نظامیان پاکستانی که از آنها علیه اسلام‌آباد استفاده می‌کنند می‌نامند، انجام داده است.

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