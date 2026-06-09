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کاهش قیمت نفت پس از توقف درگیری میان ایران و رژیم صهیونیستی

کاهش قیمت نفت پس از توقف درگیری میان ایران و رژیم صهیونیستی
کد خبر : 1796399
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قیمت نفت پس از توقف درگیری میان ایران و رژیم صهیونیستی کاهش یافت.

به گزارش ایلنا با نقل از راشاتودی، قیمت نفت امروز -سه شنبه- پس از توقف درگیری‌ میان ایران و رژیم صهیونیستی کاهش یافت.

قیمت هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در معاملات صبح امروز سه‌شنبه برای تحویل در ماه جولای به ۹۰ دلار و ۸ سنت رسید که ۱.۳۴ درصد نسبت به قیمت آن در زمان تعطیلی بازار در روز دوشنبه کمتر است.

همچنین قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال برای تحویل در ماه آگوست ۱.۰۱ درصد نسبت به روز دوشنبه کاهش یافت و به ۹۳ دلار و ۲۱ سنت رسید.

قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه تحت تاثیر حملات متقابل ایران و رژیم صهیونیستی و حملات رژیم به لبنان حدود ۵ درصد افزایش یافته بود.

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