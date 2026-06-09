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چهار شهید در حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

چهار شهید در حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
کد خبر : 1796347
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حملات رژیم صهیونیستی به چندین منطقه در جنوب لبنان، دست‌کم ۴ شهید دیگر بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که دست‌کم چهار نفر در جریان حملات اسرائیل به جنوب لبنان به شهادت رسیدند.

بر اساس گزارش یک تن در حمله به شهر «عدشیت» به شهادت رسید و همچنین یک نوجوان۱۶ ساله، در حمله پهپادی  در مقابل خانه‌اش در محله «الشریفه» شهر «حبوش» هدف قرار داد، کشته شد.

دو نفر نیز پس از حمله پهپادی در سپیده دم به محله «المرج» در شهر «کفر رومان» به شهادت رسیدند.

همزمان، ارتش اشغالگر صبح امروز حملات هوایی به شهر نبطیه، کفر صیر و منطقه بین شهرهای کفر صیر و صیر الغربیه انجام داد.

همچنین شهر جبشیت و حومه شهرهای منصوری و مجدل زون نیز هدف گلوله‌ باران توپحانه‌ای قرار گرفتند.

 

 

 

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