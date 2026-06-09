۲۰ هزار نفر در پی زلزله فیلیپین آواره شدند
زمین لرزه در فیلیپین منجبر به آوارگی ۲۰ هزار نفر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، امروز -سه شنبه- یک روز پس از وقوع یکی از قویترین زلزلههای نیم قرن اخیر در فیلیپین که منجر به کشته شدن دستکم ۳۷ تن شد، رسانهها اعلام کردند که بیش از ۲۰ هزار نفر در این کشور آواره شدند.
این زلزله ۷.۸ ریشتری که صبح دوشنبه در نزدیکی «میندانائو»، دومین جزیره پرجمعیت فیلیپین، رخ داد، نزدیک به ۵۰۰ زخمی بر جای گذاشت و همچنین منجر به آوارگی و بیش از ۲۰ هزار نفر شد که اکثر آنها به پناهگاههای اضطراری منتقل شدند.
براساس گزارش بسیاری از این افراد به دلیل ترس از سونامی خانههای خود را ترک کردند.