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ادعای ترامپ:

انتظار داریم به زودی به یک توافق قوی دست‌ یابیم

انتظار داریم به زودی به یک توافق قوی دست‌ یابیم
کد خبر : 1796283
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رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که ممکن ست ظرف چند روز آینده یک توافق با ایران به دست بیاید.

به گزارش ایلنا به نقل از الحدث، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که ممکن است ظرف چند روز «ایده‌ای» در مورد توافق با ایران به دست بیاید.

ترامپ ادعا کرد:‌ «ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.انتظار داریم به زودی به یک توافق بسیار خوب برسیم».

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در اظهاراتی گزافه گفت: «اقتصاد ایران در حال آسیب دیدن است و آنها باید به توافق برسند.رسیدن به توافق با ایران قوی‌تر و موثرتر از بمباران خواهد بود».

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