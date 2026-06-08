تمایل اسرائیل به توقف جنگ پس از ضربات موشکی ایران

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، رسانه صهیونیستی یسرائیل هیوم پس از حملات موشکی ایران، از تمایل این رژیم برای توقف جنگ خبر داد.

این رسانه به نقل از منابع خود نوشت: اسرائیل و آمریکا پیامی به ایران منتقل کردند مبنی بر اینکه اگر ایران دوباره شلیک نکند حملات بیشتری انجام نخواهد شد.

یسرائیل هیوم با اذعان به حملات فلج کننده موشکی ایران، گزارش داد: توقف حملات اسرائیل مشروط به توقف حملات موشکی ایران است.

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