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جنگنده‌های ناتو یک پهپاد را در حریم هوایی لتونی منهدم کردند

جنگنده‌های ناتو یک پهپاد را در حریم هوایی لتونی منهدم کردند
کد خبر : 1796022
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جنگنده‌‌های ناتو یک پهپاد را در حریم‌ هوایی لتونی سرنگون کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، نیروهای مسلح لتونی اعلام کرد که جت‌های جنگنده ناتو امروز -دوشنبه- یک پهپاد خارجی را که وارد حریم هوایی این کشور شده بود، سرنگون کردند.

نیروهای مسلح لتونی در بیانیه‌ای اعلام کردند: «جت‌های جنگنده ناتو که در ماموریت پلیس هوایی بالتیک شرکت داشتند، یک پهپاد خارجی را که در نتیجه فعالیت‌های جنگ الکترونیکی روسیه، وارد حریم هوایی لتونی در منطقه لاتگاله شده بود، سرنگون کردند».

 

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