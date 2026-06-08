حریم هوایی عراق باز شد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، پس از اعلام پایان حملات متقابل ایران و اسرائیل، سازمان هواپیمایی کشوری عراق از بازگشایی حریم هوایی عراق خبر داد.



این سازمان بر تداوم پیگیری اوضاع و ارزیابی آن با هماهنگی نهادهای متخصص در راستای تضمین بالاترین سطح ایمنی و امنیت در حریم هوایی عراق تاکید کرد.

سازمان هواپیمایی کشوری عراق اعلام کرد که هرگونه تحولات مربوط به ترافیک هوایی از طریق کانال‌های رسمی به شرکت‌های هواپیمایی و مسافران ابلاغ می‌شود.

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