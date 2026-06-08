واکنش پاپ به حملات ایران و اسرائیل

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رهبر کاتولیک‌های جهان گفت که شروع مجدد جنگ میان ایران و اسرائیل نتیجه «شکست دردناک» مذاکرات است.

«پاپ لئو چهاردهم»،‌ رهبر کاتولیک‌های جهان امروز -دوشنبه- در یک سخنرانی صلح‌محور در پارلمان اسپانیا، جنگ را نتیجه «شکست دردناک» مذاکرات توصیف کرد.

وی از اینکه خشونت و قطبش‌گری، جهان را در بحرانی «عمیق» فرو برده است، ابراز تاسف کرد.

لئو چهاردهم ‌‌تأکید کرد که «صلح نیازمند شجاعت دیپلماتیک، مسئولیت اخلاقی» و حل اختلافات از طریق قوانین بین‌المللی توسط کشورهاست.

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