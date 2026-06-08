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ادعای ترامپ: ایران و اسرائیل به دنبال آتش‌بس هستند

ادعای ترامپ: ایران و اسرائیل به دنبال آتش‌بس هستند
کد خبر : 1795951
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رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که ایران و اسرائیل به دنبال آتش‌بس هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که ایران و اسرائیل به دنبال آتش‌بس هستند. 

وی در پیامی در شبکه تروث سوشیال نوشت: «هر دو طرف، اسرائیل و ایران، به دنبال آتش‌بس فوری هستند!»

ترامپ افزود: «‌مذاکرات نهایی در مورد «صلح» در حال انجام است، هرچند ممکن است جهالت یا حماقتی مانع آن شود.»

وی در ادامه گفت: «محاصره تا زمان دستیابی به ‌توافق نهایی‌ با تمام قوا و به قوت خود باقی خواهد ماند. اوضاع باید به سرعت پیش برود.»

 

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