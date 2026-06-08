ادعای ترامپ: ایران و اسرائیل به دنبال آتشبس هستند
رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که ایران و اسرائیل به دنبال آتشبس هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که ایران و اسرائیل به دنبال آتشبس هستند.
وی در پیامی در شبکه تروث سوشیال نوشت: «هر دو طرف، اسرائیل و ایران، به دنبال آتشبس فوری هستند!»
ترامپ افزود: «مذاکرات نهایی در مورد «صلح» در حال انجام است، هرچند ممکن است جهالت یا حماقتی مانع آن شود.»
وی در ادامه گفت: «محاصره تا زمان دستیابی به توافق نهایی با تمام قوا و به قوت خود باقی خواهد ماند. اوضاع باید به سرعت پیش برود.»