ترامپ: ایران و اسرائیل باید سریعا درگیری را متوقف کنند

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس‌جمهور آمریکا خواستار توقف درگیری میان ایران و اسرائیل شد.

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «ایران و اسرائیل باید سریعا درگیری را متوقف کنند.»

ترامپ این اظهارات را طی پیامی در شبکه تروث سوشیال عنوان کرد.

گفتنی است که تهران از یک‌شنبه شب و در پی تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان، حملات موشکی گسترده‌ای را علیه سرزمین‌های اشغالی ترتیب داده است و خسارت سنگینی به اسرائیل وارد نموده است. ده‌ها موشک از سمت ایران و حداقل دو موشک از سمت یمن به اطراف اهداف اسرائیلی شلیک شده است.

تل آویو نیز در پاسخ به چندین نقطه در ایران حمله کرده است.

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