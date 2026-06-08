ترامپ: ایران و اسرائیل باید سریعا درگیری را متوقف کنند
رئیسجمهور آمریکا خواستار توقف درگیری میان ایران و اسرائیل شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیسجمهور آمریکا خواستار توقف درگیری میان ایران و اسرائیل شد.
«دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا گفت: «ایران و اسرائیل باید سریعا درگیری را متوقف کنند.»
ترامپ این اظهارات را طی پیامی در شبکه تروث سوشیال عنوان کرد.
گفتنی است که تهران از یکشنبه شب و در پی تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان، حملات موشکی گستردهای را علیه سرزمینهای اشغالی ترتیب داده است و خسارت سنگینی به اسرائیل وارد نموده است. دهها موشک از سمت ایران و حداقل دو موشک از سمت یمن به اطراف اهداف اسرائیلی شلیک شده است.
تل آویو نیز در پاسخ به چندین نقطه در ایران حمله کرده است.