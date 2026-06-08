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ترامپ: ایران و اسرائیل باید سریعا درگیری را متوقف کنند

ترامپ: ایران و اسرائیل باید سریعا درگیری را متوقف کنند
کد خبر : 1795920
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رئیس‌جمهور آمریکا خواستار توقف درگیری میان ایران و اسرائیل شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس‌جمهور آمریکا خواستار توقف درگیری میان ایران و اسرائیل شد. 

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «ایران و اسرائیل باید سریعا درگیری را متوقف کنند.»

ترامپ این اظهارات را طی پیامی در شبکه تروث سوشیال عنوان کرد. 

گفتنی است که تهران از یک‌شنبه شب و در پی تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان، حملات موشکی گسترده‌ای را علیه سرزمین‌های اشغالی ترتیب داده است و خسارت سنگینی به اسرائیل وارد نموده است. ده‌ها موشک از سمت ایران و حداقل دو موشک از سمت یمن به اطراف اهداف اسرائیلی شلیک شده است.

تل آویو نیز در پاسخ به چندین نقطه در ایران حمله کرده است.

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