۹ شهید و ۴۳ مجروح در شبانه روز گذشته در غزه

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در غزه در گزارش آماری روزانه خود امروز -دوشنبه- اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته، پیکر ۹ شهید و ۴۳ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده است.

بر اساس این گزارش، از زمان آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۹۷۰ فلسطینی به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۶۳ نفر زخمی شدند.

وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد که آمار کلی قربانیان از آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۲ هزار و ۹۸۰ شهید و ۱۷۳ هزار و ۱۷۱ زخمی رسیده است.

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