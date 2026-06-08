خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۹ شهید و ۴۳ مجروح در شبانه روز گذشته در غزه

۹ شهید و ۴۳ مجروح در شبانه روز گذشته در غزه
کد خبر : 1795908
لینک کوتاه کپی شد.

با شهادت ۹ فلسطینی دیگر در غزه، شمار شهدای این باریکه با ۷۲ هزار و ۸۹۰ تن رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره،  وزارت بهداشت فلسطین در غزه در گزارش آماری روزانه خود امروز -دوشنبه-  اعلام کرد  که طی شبانه روز گذشته، پیکر ۹ شهید و ۴۳ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده است.

بر اساس این گزارش، از زمان آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۹۷۰ فلسطینی به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۶۳ نفر زخمی شدند.

وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد که آمار کلی قربانیان از آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۲ هزار و ۹۸۰ شهید و ۱۷۳ هزار و ۱۷۱ زخمی رسیده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی