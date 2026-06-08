۹ شهید و ۴۳ مجروح در شبانه روز گذشته در غزه
با شهادت ۹ فلسطینی دیگر در غزه، شمار شهدای این باریکه با ۷۲ هزار و ۸۹۰ تن رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در غزه در گزارش آماری روزانه خود امروز -دوشنبه- اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته، پیکر ۹ شهید و ۴۳ مجروح به بیمارستانهای نوار غزه منتقل شده است.
بر اساس این گزارش، از زمان آتشبس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۹۷۰ فلسطینی به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۶۳ نفر زخمی شدند.
وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد که آمار کلی قربانیان از آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۲ هزار و ۹۸۰ شهید و ۱۷۳ هزار و ۱۷۱ زخمی رسیده است.