هشدار فوری سفارت هند به شهروندان خود در ایران
سفارت هند در تهران با صدور بیانیهای فوقالعاده، از همه اتباع خود خواست که هرچه سریعتر ایران را ترک کنند و از هرگونه سفر به این کشور خودداری کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از ایندیا اکسپرس، در بحبوحه افزایش بیثباتی در منطقه پس از تحولات اخیر، سفارت هند در ایران با صدور اطلاعیهای جدید از اتباع هندی خواسته است که از سفر به این کشور خودداری کنند و از کسانی که در حال حاضر در ایران هستند نیز خواسته است که هر چه سریعتر با استفاده از وسایل حمل و نقل موجود، ایران را ترک کنند.
در پی افزایش نگرانیهای امنیتی در مورد اقدام نظامی از شب گذشته، سفارت هشدار قبلی خود را تکرار کرده و به شهروندان هندی توصیه کرده است که ایمنی خود را در اولویت قرار دهند.
سفارت هند در تهران در آخرین بیانیه خود اعلام کرد: «با توجه به آخرین تحولات منطقه، سفارت توصیه قبلی خود را به همه اتباع هندی مبنی بر خودداری از هرگونه سفر به ایران تکرار میکند. به اتباع هندی که در حال حاضر در ایران هستند نیز توصیه میشود با وسایل حمل و نقل موجود از کشور خارج شوند.»