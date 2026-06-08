بازداشت یک اسرائیلی به ظن جاسوسی برای ایران
رسانهها از بازداشت یک اسرائیلی به ظن جاسوسی برای ایران خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی «شاباک» اعلام کرد مردی حدودا سیساله از ساکنان شهر «بات یام» را به ظن جاسوسی برای ایران بازداشت کرده است.
در این بیانیه آمده است که در پایان یک تحقیق محرمانه مشترک میان واحد مبارزه با جرایم در منطقه «آیالون» و سازمان شاباک، علیه این مظنون ادعانامه ارائه شده است.
همچنین انتظار میرود در روزهای آینده کیفرخواست رسمی علیه او صادر شود.
بر اساس نتایج تحقیقات، گفته میشود این مظنون در اواخر سال ۲۰۲۵ از طریق شبکههای اجتماعی با فردی ایرانی تماس برقرار کرده و در ازای دریافت پول، با انجام ماموریتهای مختلف موافقت کرده است.