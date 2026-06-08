هشدار فواد حسین درباره وخامت اوضاع مالی عراق در صورت بسته ماندن تنگه هرمز

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزیر ‌خارجه عراق هشدار داد اگر تنگه هرمز همچنان بسته بماند، بغداد با ‌وضعیت مالی بسیار خطرناکی‌ روبه‌رو خواهد شد زیرا بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت خام عراق از این گذرگاه عبور می‌کند.



«فؤاد حسین»، وزیر امور خارجه عراق ‌گفت: «اگر جنگ ادامه پیدا کند و نتوانیم نفت خود را از طریق تنگه هرمز صادر کنیم، با شرایط مالی بسیار دشواری مواجه خواهیم شد و در این صورت برای پرداخت حقوق و دستمزدها با مشکل روبه‌رو می‌شویم.»

به گزارش فرانس ۲۴، به گفته فواد حسین، دولت عراق در حال حاضر برای تأمین حقوق کارمندان و بازنشستگان، که حدود ۲۰ درصد از جمعیت بیش از ۴۶ میلیونی کشور را تشکیل می‌دهند، به ذخایر مالی، اوراق قرضه و بدهی داخلی متکی است.

وزیر خارجه عراق همچنین گفت دولت عراق در تلاش است با استفاده از کامیون‌های نفتکش و یک خط لوله منتهی به بندر جیهان ترکیه، حجم صادرات نفت از مسیر سوریه و ترکیه را افزایش دهد اما تأکید کرد که این اقدامات تنها بخشی از مشکل مالی را حل می‌کند.

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