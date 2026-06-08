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اسرائیل هیوم:

حمله به ایران با هماهنگی آمریکا انجام شد

حمله به ایران با هماهنگی آمریکا انجام شد
کد خبر : 1795820
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رسانه صهیونیستی گزارش داد که ماجراجویی نظامی رژیم علیه ایران با هماهنگی آمریکا انجام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز، اسرائیل هیوم در گزارشی با استناد به رسانه‌های آمریکایی به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرد که حملات رژیم  صهیونیستی به ایران که بامداد امروز -دوشنبه- انجام شد،  «با ایالات متحده هماهنگ شده بود».

این در حالیست که واشنگتن پیش‌تر اعلام کرده بود که در حملات تازه اسرائیل به ایران نقشی نداشته است.

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا نیز پیش‌تر از تماس «با بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای منصرف کردن وی برای پاسخ به حملات موشکی ایران خبر داده بود.

 

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