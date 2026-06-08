به گزارش ایلنا، «سانائه تاکایچی»، نخست وزیر ژاپن با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس گفت که تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار تنش‌های خاورمیانه ادامه دارد.

تاکایچی نوشت: «در پی تاثیرات ناشی از تحولات خاورمیانه، کشورهای سراسر جهان با افزایش قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند».

وی افزود: «من و همچنین وزیر خارجه، با قاطعیت به تلاش‌های دیپلماتیک برای حل‌وفصل هرچه سریعتر این وضعیت ادامه می‌دهیم».

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