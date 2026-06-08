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تاکایچی:

به تلاش برای حل‌وفصل وضعیت خاورمیانه ادامه می‌دهیم

به تلاش برای حل‌وفصل وضعیت خاورمیانه ادامه می‌دهیم
کد خبر : 1795794
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نخست وزیر ژاپن گفت که این کشور به تلاش‌ها دیپلماتیک برای حل‌وفصل وضعیت خاورمیانه ادامه می‌دهد.

به گزارش ایلنا، «سانائه تاکایچی»، نخست وزیر ژاپن با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس گفت که تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار تنش‌های خاورمیانه ادامه دارد.

تاکایچی  نوشت: «در پی تاثیرات ناشی از تحولات خاورمیانه، کشورهای سراسر جهان با افزایش قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند».

وی افزود: «من و همچنین وزیر خارجه، با قاطعیت به تلاش‌های دیپلماتیک برای حل‌وفصل هرچه سریعتر این وضعیت ادامه می‌دهیم».

 

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