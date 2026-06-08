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رایزنی رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی با فرمانده سنتکام

رایزنی رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی با فرمانده سنتکام
کد خبر : 1795778
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رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل سه بار با فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) از روز گذشته تاکنون رایزنی کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، شبکه ۱۲ اسرائیل اعلام کرد که رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل ۳ بار با فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) از روز گذشته تاکنون رایزنی کرده است.

روزنامه معاریو نیز نوشت که رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل دائما با فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در تماس است.

شب گذشته جمهوری اسلامی ایران، اهدافی در اسرائیل را در پاسخ به حملات این رژیم به ضاحیه جنوبی بیروت هدف قرار داد.

 

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