آژیر هشدار در اراضی اشغالی در پی حمله موشکی ایران

به گزارش ایلنا به نقل از فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از صدور هشدار برای ساکنان اراضی اشغالی در پی حمله موشکی ایران خبر داد.

جبهه داخلی رژیم اعلام کرد که هشدار برای ساکنان در شمالی اراضی اشغالی پس از حمله موشکی ایران صادر شد و آژیرها در حیفا و مناطق وسیعی از شمال سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمدند.

بر اساس گزارش جبهه داخلی رژیم صهیونیستی هشدار به مرکز اراضی اشغالی اورشلیم و تل آویو گسترش یافت.

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