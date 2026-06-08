به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه قطر اعلام کرد که «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور با «سید عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت‌وگو کرد.

این وزارتخانه اعلام کرد که طرفین در این گفت‌وگو به بررسی پرونده میانجیگری میان واشنگن و تهران و همچنین آخرین تحولات جاری در لبنان پرداختند.

این وزارتخانه در پیام خود افزود: «وزیر خارجه در این تماس، بر حمایت تمام‌ عیار دولت قطر از تلاش‌های انجام‌شده برای مهار تنش‌ها و ضرورت دستیابی به یک توافق جامع که به تحکیم امنیت، ثبات و صلح در منطقه کمک کند، تاکید کرد».

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