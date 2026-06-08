وقوع زلزله ۸.۱ ریشتری در فیلیپین
مرکز لرزهنگاری اروپا-مدیترانه گزارش داد که زمینلرزهای به بزرگی ۸.۱ ریشتر سواحل جزیره میندانائو در فیلیپین را لرزاند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، مرکز لرزهنگاری اروپا-مدیترانه گزارش داد که زمینلرزهای به بزرگی ۸.۱ ریشتر سواحل جزیره میندانائو در فیلیپین را لرزاند.
این مرکز توضیح داد که این زمینلرزه در ساعت ۲۳:۳۷ به وقت جهانی (۰۲:۳۷ به وقت مسکو)، در ۵۸ کیلومتری شهر جنرال سانتوس فیلیپین با جمعیتی حدود ۶۷۹۰۰۰ نفر و در عمق ۵۷ کیلومتری ثبت شده است.
هیچ گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی دریافت نشده است.