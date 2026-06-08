وقوع زلزله ۸.۱ ریشتری در فیلیپین

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، مرکز لرزه‌نگاری اروپا-مدیترانه گزارش داد که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۸.۱ ریشتر سواحل جزیره میندانائو در فیلیپین را لرزاند.

این مرکز توضیح داد که این زمین‌لرزه در ساعت ۲۳:۳۷ به وقت جهانی (۰۲:۳۷ به وقت مسکو)، در ۵۸ کیلومتری شهر جنرال سانتوس فیلیپین با جمعیتی حدود ۶۷۹۰۰۰ نفر و در عمق ۵۷ کیلومتری ثبت شده است.

هیچ گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی دریافت نشده است.

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