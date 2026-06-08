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جنبش مجاهدین فلسطین:

از حملات ایران به اسرائیل تقدیر می‌کنیم

از حملات ایران به اسرائیل تقدیر می‌کنیم
کد خبر : 1795737
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جنبش مجاهدین فلسطین ضمن تقدیر از حملات ایران به رژیم صهیونیستی اعلام کرد که پاسخ ایران معادلات تازه‌ای را در میدان تحمیل می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، جنبش مجاهدین فلسطین با انتشار بیانیه از پاسخ ایران به حملات رژیم صهیونیستی به بیروت تقدیر کرد.

این جنبش با استقبال از پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی که پس از تجاوز وحشیانه به حومه جنوبی بیروت صورت گرفت، اعلام کرد که این اقدام  منعکس کننده والاترین آرمان‌های وحدت و همبستگی در درون امت اسلامی است.

این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پاسخ امروز ایران واقعیت‌های جدید میدانی را که مبتنی بر رویارویی آشکار و سریع با تکبر و تجاوز صهیونیستی و آمریکایی در منطقه است، تحمیل می‌کند».

در بیانیه این جنبش افزوده شد: «ما تاکید می‌کنیم که دشمن صهیونیستی ریشه فساد و شر در منطقه است و مقابله با آن برای بازگرداندن ثبات و وحدت منطقه ضروری است».

 

 

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