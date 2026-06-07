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هگست مدعی شد:

به زودی یک توافق عالی با ایران حاصل می‌شود

به زودی یک توافق عالی با ایران حاصل می‌شود
کد خبر : 1795576
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وزیر جنگ ایابات متحده مدعی شد که به زودی یک توافق عالی با ایران به دست می‌آید.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سی‌ان‌ان به نقل از «پیت هگست»،وزیر جنگ ایالات متحده گزارش داد که که ظرف آمریکایی باور دارد به زودی یک توافق عالی با ایران حاصل خواهد شد.

به گزارش سی‌ان‌ان، هگست مدعی شد: «ما معتقدیم که به زودی توافقی عالی با ایران حاصل خواهد شد».

وزیر جنگ آمریکایی همچنین در اظهاراتی گزافه گفت: «ایران نباید به سمت ما شلیک کند و وقتی این کار را انجام دهد، ما همانطور که انتظار می‌رود پاسخ خواهیم داد».

 

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