بانوی اول سابق فرانسه در گذشت

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «برنادت شیراک»، بانوی اول سابق فرنسه در ۹۳ سالگی در گذشت.

وی همسر «ژاک شیراک»، رئیس جمهور سابق فرانسه و از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷، به مدت ۱۲ سال بانوی اول فرانسه در کاخ الیزه بود.

«امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه امروز -شنبه- مرگ او را تایید کرد و گفت که او و همسرش بریژیت (ماکرون) با اندوه فراوان از درگذشت زنی که در کنار ژاک شیراک، که در سال ۲۰۱۹ درگذشت، تاریخ فرانسه را رقم زد و زندگی میلیون‌ها بیمار را از طریق کارهای خیریه خود تغییر داد، مطلع شده‌اند.

ماکرون گفت: «بانوی بزرگی از دنیا رفته است».

انتهای پیام/