خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بانوی اول سابق فرانسه در گذشت

بانوی اول سابق فرانسه در گذشت
کد خبر : 1794966
لینک کوتاه کپی شد.

بانوی اول سابق فرانسه درگذشت.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «برنادت شیراک»، بانوی اول سابق فرنسه در ۹۳ سالگی در گذشت.

وی همسر «ژاک شیراک»، رئیس جمهور سابق فرانسه و از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷، به مدت ۱۲ سال بانوی اول فرانسه در کاخ الیزه بود.

«امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه امروز -شنبه- مرگ او را تایید کرد و گفت که او و همسرش بریژیت (ماکرون) با اندوه فراوان از درگذشت زنی که در کنار ژاک شیراک، که در سال ۲۰۱۹ درگذشت، تاریخ فرانسه را رقم زد و زندگی میلیون‌ها بیمار را از طریق کارهای خیریه خود تغییر داد، مطلع شده‌اند.

ماکرون گفت: «بانوی بزرگی از دنیا رفته است».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی