پسکوف:
از آمادگی واشنگتن برای ادامه کمک به حل مناقشه اوکراین استقبال میکنیم
سخنگوی کرملین، گفت که روسیه «هرگز عینک خوشبینی» در مورد توانایی ایالات متحده برای میانجیگری در حل و فصل مناقشه اوکراین به چشم نزده است.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس،«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، گفت که روسیه «هرگز عینک خوشبینی» در مورد توانایی ایالات متحده برای میانجیگری در حل و فصل مناقشه اوکراین به چشم نزده است.
وی در عین حال افزود که مسکو از آمادگی واشنگتن برای ادامه ارائه «مداخله حسنه» در این زمینه استقبال میکند.
نماینده کرملین با تأکید بر اینکه روسیه نیز منافع خود را دارد، گفت: «ما هرگز عینک خوشبینی به چشم نزدهایم و هرگز در مورد توانایی واشنگتن برای حل دائمی برخی مشکلات پیچیده اغراق نکردهایم. به هر حال، واشنگتن منافع ملی خود را دنبال میکند و ما با این موضوع با احترام رفتار میکنیم.»
پسکوف خاطرنشان کرد: «در عین حال، ما از آمادگی واشنگتن برای ادامه ارائه مداخلت حسنه و کمک به حل و فصل مسائل اوکراین استقبال میکنیم.»