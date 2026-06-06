به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای حمله اسرائیل به یک خودروی نظامی ارتش لبنان را محکوم کرد و آن را «جنایتی عمدی و بزدلانه» خواند.

در این بیانیه آمده است که در جریان این حمله، دو افسر و یک سرباز ارتش لبنان جان خود را از دست دادند. حزب‌الله تأکید کرد این اقدام در ادامه سلسله حملات و تجاوزات اسرائیل علیه مردم لبنان، به‌ویژه در مناطق جنوبی و بقاع غربی، صورت گرفته است.

‌حزب‌الله همچنین تاکید کرده که این حمله نتیجه بی‌توجهی به حاکمیت ملی لبنان و امتیازدهی به خواسته‌های اسرائیل بوده است؛ موضوعی که به گفته این جنبش، تل‌آویو را به ادامه تجاوزات علیه مردم و نیروهای مسلح لبنان تشویق کرده است.

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