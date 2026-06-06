حزبالله حمله ارتش رژیم اسرائیل به خودروی ارتش لبنان را محکوم کرد
حزبالله حمله ارتش رژیم اسرائیل به خودروی ارتش لبنان را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، حزبالله لبنان با صدور بیانیهای حمله اسرائیل به یک خودروی نظامی ارتش لبنان را محکوم کرد و آن را «جنایتی عمدی و بزدلانه» خواند.
در این بیانیه آمده است که در جریان این حمله، دو افسر و یک سرباز ارتش لبنان جان خود را از دست دادند. حزبالله تأکید کرد این اقدام در ادامه سلسله حملات و تجاوزات اسرائیل علیه مردم لبنان، بهویژه در مناطق جنوبی و بقاع غربی، صورت گرفته است.
حزبالله همچنین تاکید کرده که این حمله نتیجه بیتوجهی به حاکمیت ملی لبنان و امتیازدهی به خواستههای اسرائیل بوده است؛ موضوعی که به گفته این جنبش، تلآویو را به ادامه تجاوزات علیه مردم و نیروهای مسلح لبنان تشویق کرده است.