بیگدلی در گفتوگو با ایلنا تشریح کرد:
تأثیر تصویب لایحه کاهش اختیارات جنگی بر جایگاه سیاسی ترامپ/آینده حزب جمهوریخواه در سایه تقابل با ایران ,
کارشناس مسائل آمریکا گفت: ترامپ بیش از حد فضای سیاسی را متشنج کرده و رفتارهای خودپسندانهای از خود نشان داده که به اعتبار جمهوریخواهان لطمه زده است.
علی بیگدلی، کارشناس مسائل آمریکا با اشاره به تصویب لایحه کاهش اختیارات جنگی رییسجمهور آمریکا و تنش میان کاخ سفید با دموکراتها در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: از جهت پرستیژ سیاسی و شخصیتی، این موضوع لطمه قابل توجهی به دونالد ترامپ وارد میکند. به هر حال، تصویب آن در مجلس نمایندگان، فارغ از اینکه پیشنهاددهندگان آن دموکرات بودهاند یا تعدادی از جمهوریخواهان نیز از آن حمایت کردهاند، از نظر سیاسی و شخصیتی به ترامپ آسیب زده است. با این حال، تیم ترامپ معتقدند از منظر حقوقی و قانونی هنوز جای نگرانی چندانی وجود ندارد. این لایحه تاکنون حدود هفت بار در مجلس سنا مطرح شده اما رأی نیاورده است؛ زیرا در آمریکا مجلس سنا مسئولیت اصلی در حوزه روابط خارجی را بر عهده دارد، در حالی که مجلس نمایندگان بیشتر بر مسائل داخلی تمرکز میکند.
وی ادامه داد: روند قانونی نهایی شدن این مصوبه به این صورت است که ابتدا باید به مجلس سنا برود. هرچند جمهوریخواهان در سنا اکثریت را دارند، اما این اکثریت چندان قاطع نیست. در صورت تصویب در سنا، مصوبه برای امضا یا تأیید به رئیسجمهور ارسال میشود. رئیسجمهور نیز به احتمال زیاد آن را وتو خواهد کرد. در این صورت، مصوبه دوباره به کنگره بازمیگردد. اگر این روند ادامه پیدا کند، مطابق قانون اساسی آمریکا باید دو سوم اعضای کنگره، یعنی دو سوم اعضای مجلس سنا و مجلس نمایندگان، به آن رأی موافق بدهند. در چنین شرایطی دیگر رئیسجمهور قادر به جلوگیری از اجرای آن نخواهد بود و ناچار است آن را بپذیرد. با این حال، تحقق چنین روندی در شرایط فعلی تا حدودی بعید به نظر میرسد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: در واقع، این اقدام بیشتر نمایش قدرت دموکراتهاست که از نظر سیاسی به ترامپ آسیب زده، اما تا تبدیل شدن آن به قانون، مسیر طولانی در پیش دارد. اگر مصوبه به کاخ سفید برسد، به احتمال زیاد ترامپ آن را وتو خواهد کرد. اما اگر در نهایت دو سوم اعضای کنگره به آن رأی دهند، دیگر رئیسجمهور امکان جلوگیری از اجرای آن را نخواهد داشت و مصوبه به قانون تبدیل میشود. در پاسخ به این پرسش که این مسئله چه تأثیری بر پرونده ایران و شرایط تقابل موجود دارد، باید گفت هر اندازه ترامپ ضعیفتر و اختیارات او در حوزه نظامی محدودتر شود، این موضوع به نفع ایران خواهد بود. همچنین مطرح شدن این بحث که رئیسجمهور باید در برابر نمایندگان توضیح ارائه کند، از نظر سیاسی برای او خوشایند نیست. البته اگر موضوع به سمت استیضاح پیش برود، شرایط بسیار دشوارتر خواهد شد؛ هرچند استیضاح رؤسای جمهور در آمریکا اتفاقی نادر است و به همین دلیل وقوع آن چندان محتمل به نظر نمیرسد.
وی افزود: از این منظر، این تحول برای ایران یک امتیاز محسوب میشود؛ زیرا رقیب اصلی آن در موقعیتی قرار گرفته که با فشار سیاسی مواجه شده و حزب رقیب ترامپ نیز علیه او لایحه به تصویب رسانده است. در نتیجه، این وضعیت میتواند به نفع ایران تمام شود و حتی در روند برخی اقدامات و عملیاتها اخلال ایجاد کند. البته تأکید میکنم که این مصوبه فعلاً بیشتر جنبه هشدار و اخطار دارد. همانطور که گفتم، از لحاظ پرستیژ سیاسی به ترامپ آسیب وارد کرده، اما هنوز جنبه قانونی پیدا نکرده است. تنها در صورتی که در مجلس سنا تصویب شود و سپس مراحل قانونی بعدی را طی کند، میتواند به قانون تبدیل شود. در آن صورت، اگر رئیسجمهور آن را رد کند و کنگره مجدداً با رأی دو سوم اعضا آن را تصویب کند، دیگر امکان جلوگیری از اجرای آن وجود نخواهد داشت.
بیگدلی گفت: در مورد تأثیر این مسئله بر وجهه ترامپ و حزب جمهوریخواه در انتخابات میاندورهای نیز باید گفت که این موضوع قطعاً اثرگذار بوده است. البته پیش از این نیز عوامل دیگری بر موقعیت سیاسی ترامپ تأثیر گذاشته بودند. این در حالیست که به نظر میرسد پس از ترامپ، جمهوریخواهان ممکن است برای دو یا سه دوره متوالی نتوانند موفقیت گذشته را تکرار کنند. ترامپ بیش از حد فضای سیاسی را متشنج کرده و رفتارهای خودپسندانهای از خود نشان داده که به اعتبار جمهوریخواهان لطمه زده است. حتی در میان جریان «ماگا» (MAGA) که از حامیان جدی او بودند و شعار «اول آمریکا» را دنبال میکردند نیز تا حدودی تردید و پرسش ایجاد شده است. بنابراین موقعیت عمومی ترامپ چندان مناسب نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نکته جالب اینجاست که مجموعه این تحولات تا اینجا به نفع ایران تمام شده است. ایران میتواند از موضعی قدرتمندتر عمل کند. البته برخی نگران احتمال حمله نظامی هستند، اما همانطور که پیشتر نیز گفتهام، حمله نظامی لزوماً اتفاق خاصی را رقم نمیزند. به نظر میرسد آمریکاییها نیز به این نتیجه رسیدهاند که از مسیر مذاکره میتوانند امتیاز بیشتری نسبت به اقدام نظامی به دست آورند. هدف ترامپ نیز این است که توافقی فراتر از برجام ۲۰۱۵ به دست آورد؛ توافقی که امتیازات بیشتری برای آمریکا داشته باشد. ایران نیز بهخوبی متوجه شده که وضعیت داخلی ترامپ چندان باثبات نیست و بر همین اساس رفتار و محاسبات خود را تنظیم کرده است.