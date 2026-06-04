سفر مقام ارشد نظامی آمریکا به ونزوئلا و دیدار با دولت انتقالی

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، در سفری رسمی به ونزوئلا با رهبران دولت انتقالی این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد. این سفر به گفته دفتر او، پنج ماه پس از بازداشت نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور پیشین ونزوئلا، توسط نیروهای آمریکایی انجام شده است.

جو هولستید، سخنگوی کین، اعلام کرد که در این دیدار بر اهمیت برقراری ثبات در ونزوئلا، تقویت امنیت مشترک در نیم‌کره غربی و پایبندی نیروهای مشترک به اجرای طرح ایالات متحده برای این کشور تأکید شده است.

بر اساس این گزارش، این نخستین سفر یک مقام ارشد آمریکایی به ونزوئلا پس از تحولات سیاسی ماه‌های اخیر محسوب می‌شود.

ژنرال کین همچنین از سفارت ایالات متحده در کاراکاس که اخیراً فعالیت خود را از سر گرفته، بازدید کرده است.

با این حال، او در جریان این سفر با دلسی رودریگز، رئیس‌‌جمهور موقت ونزوئلا، دیدار نکرد؛ زیرا وی پیش‌تر برای انجام نخستین سفر رسمی خود به هند سفر کرده بود.

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