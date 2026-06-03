تاکید مسکو بر حمایت از کوبا
وزیر خارجه روسیه در بحبوحه فشارهای خارجی بر کوبا، بر حمایت مسکو از این کشور تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه، در پیامی به «رائول کاسترو»، رهبر انقلاب کوبا که امروز -چهارشنبه- ۹۵ ساله شد، گفت که مسکو همبستگی و حمایت خود را از کوبا در بحبوحه فشارهای خارجی بیسابقه بر مردم این کشور ابراز میکند.
در این پیام آمده است: «رفیق رائول عزیز، لطفا تبریکات صمیمانه ما را به مناسبت ۹۵ سالگی تولدتان بپذیرید. زندگی شما نمونهای برجسته از فداکاری تزلزلناپذیر برای کشور، مردم و آرمانهای انقلاب کوبا بوده است. برای میلیونها نفر در سراسر جهان، شما همچنان نمادی از مقاومت، شجاعت، عشق به کشور و اراده شکستناپذیر هستید».
لاوروف تاکید کرد: «با توجه به فشار خارجی بیسابقهای که مردم کوبا با آن مواجه هستند، ما مایلیم همبستگی و حمایت قاطع خود را از کشور شما تکرار کنیم».