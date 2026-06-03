تاکید مسکو بر حمایت از کوبا

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه، در پیامی به «رائول کاسترو»، رهبر انقلاب کوبا که امروز -چهارشنبه- ۹۵ ساله شد، گفت که مسکو همبستگی و حمایت خود را از کوبا در بحبوحه فشارهای خارجی بی‌سابقه بر مردم این کشور ابراز می‌کند.

در این پیام آمده است: «رفیق رائول عزیز، لطفا تبریکات صمیمانه ما را به مناسبت ۹۵ سالگی تولدتان بپذیرید. زندگی شما نمونه‌ای برجسته از فداکاری تزلزل‌ناپذیر برای کشور، مردم و آرمان‌های انقلاب کوبا بوده است. برای میلیون‌ها نفر در سراسر جهان، شما همچنان نمادی از مقاومت، شجاعت، عشق به کشور و اراده شکست‌ناپذیر هستید».

لاوروف تاکید کرد: «با توجه به فشار خارجی بی‌سابقه‌ای که مردم کوبا با آن مواجه هستند، ما مایلیم همبستگی و حمایت قاطع خود را از کشور شما تکرار کنیم».

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