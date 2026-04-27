خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عراقچی با‌ پوتین دیدار کرد

کد خبر : 1778868
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان با رئیس کاخ کرملین دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان با رئیس کاخ کرملین دیدار کرد. 

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران با «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه دیدار کرد. 

 ولادیمیر پوتین طی این دیدار گفت که مردم ایران با شجاعت و دلیری برای حاکمیت خود می‌جنگند.

 پوتین افزود که روسیه امیدوار است که مردم ایران این دوره سخت را پشت سر بگذارند و صلح برقرار شود.

 پوتین افزود که روسیه تمام تلاش خود را برای برقراری صلح در خاورمیانه در سریع‌ترین زمان ممکن به کار خواهد بست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید