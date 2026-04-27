عراقچی با پوتین دیدار کرد
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان با رئیس کاخ کرملین دیدار کرد.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران با «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه دیدار کرد.
ولادیمیر پوتین طی این دیدار گفت که مردم ایران با شجاعت و دلیری برای حاکمیت خود میجنگند.
پوتین افزود که روسیه امیدوار است که مردم ایران این دوره سخت را پشت سر بگذارند و صلح برقرار شود.
پوتین افزود که روسیه تمام تلاش خود را برای برقراری صلح در خاورمیانه در سریعترین زمان ممکن به کار خواهد بست.