به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رویترز امروز -دوشنبه- به نقل از منابع پاکستانی گزارش داد که تلاش‌ها برای کاهش شکاف میان تهران و واشنگتن علیرغم شکست دیپلماسی مستقیم، متوقف نشده است.

این خبرگزاری به نقل از مقامات پاکستانی گزارش داد: «هیچ برنامه‌ای برای دیدار ایران و آمریکا قبل از دستیابی به توافقی که امکان امضای یادداشت تفاهم را فراهم کند، وجود ندارد».

به گفته این منابع، پیش‌نویس توافق ایران و آمریکا پس از دستیابی به اجماع مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/