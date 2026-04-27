کنترل دو شهرک دیگر را به دست گرفتیم

به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور، کنترل شهرک‌های «تاراتوتینو»، در منطقه سومی و شهرک «ایلیچووکا» در دونتسک را به دست گرفتند.

این وزارنخانه همچنین اعلام کرد که تسیسات انرژی و بندری مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین هدف قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، نیروهای مسلح روسیه همچنین طی شبانه روز گذشته ۱۱۴ پهپاد و دو بمب هدایت شونده نیروهای مسلح اوکراین رهگیری و منهدم کردند.

