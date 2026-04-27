وزارت دفاع روسیه:
کنترل دو شهرک دیگر را به دست گرفتیم
وزارت دفاع روسیه از به دست گرفتن کنترل دو شهرک دیگر خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور، کنترل شهرکهای «تاراتوتینو»، در منطقه سومی و شهرک «ایلیچووکا» در دونتسک را به دست گرفتند.
این وزارنخانه همچنین اعلام کرد که تسیسات انرژی و بندری مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین هدف قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، نیروهای مسلح روسیه همچنین طی شبانه روز گذشته ۱۱۴ پهپاد و دو بمب هدایت شونده نیروهای مسلح اوکراین رهگیری و منهدم کردند.