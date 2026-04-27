روسیه:

اقدامات غرب معماری امنیت جهانی را از به هم ریخته است

اقدامات غرب معماری امنیت جهانی را از به هم ریخته است
معاون دبیر شورای امنیت روسیه گفت که سیاست‌های غرب معماری امنیت جهانی را از هم پاشیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «الکسی شوتسوف»، معاون دبیر شورای امنیت روسیه، در کنفرانس علمی و عملی بین‌المللی «خطوط معماری جدید امنیت جمعی: مسائل جاری مشارکت اطلاعاتی و تحلیلی در سازمان پیمان امنیت جمعی» گفت که سیاست‌های غیرمسئولانه غرب جمعی عملا معماری امنیت جهانی را از هم پاشیده است.

وی اظهار داشت: «جهان در حال گذر از دورانی از تغییر جهانی است. معماری امنیت جهانی در نتیجه سیاست‌های غیرمسئولانه غرب جمعی عملا از هم پاشیده است».

وی افزود: «تحریم‌های غیرقانونی به ابزاری برای تحقق جاه طلبی‎‌های ژئوپلیتیکی کشورهای غربی تبدیل شده است».

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
