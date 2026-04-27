اقدامات غرب معماری امنیت جهانی را از به هم ریخته است

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «الکسی شوتسوف»، معاون دبیر شورای امنیت روسیه، در کنفرانس علمی و عملی بین‌المللی «خطوط معماری جدید امنیت جمعی: مسائل جاری مشارکت اطلاعاتی و تحلیلی در سازمان پیمان امنیت جمعی» گفت که سیاست‌های غیرمسئولانه غرب جمعی عملا معماری امنیت جهانی را از هم پاشیده است.

وی اظهار داشت: «جهان در حال گذر از دورانی از تغییر جهانی است. معماری امنیت جهانی در نتیجه سیاست‌های غیرمسئولانه غرب جمعی عملا از هم پاشیده است».

وی افزود: «تحریم‌های غیرقانونی به ابزاری برای تحقق جاه طلبی‎‌های ژئوپلیتیکی کشورهای غربی تبدیل شده است».

