ترامپ و "بازار ایرانی": آیا بازی دیپلماتیک در جریان است؟
درحالیکه ایران از طریق میانجیگران پاکستانی تلاش دارد به صلح دست یابد، ترامپ با اتخاذ سیاستی مبهم در برابر مذاکرات، به نظر میرسد در حال بازی کردن در "بازار ایرانی" است. این در حالی است که او هنوز از تصمیم خود برای کنار گذاشتن مذاکرات بهطور کامل منصرف نشده است.
به گزارش ایلنا، روزنامه تایمز در گزارشی به بررسی وضعیت مذاکرات میان آمریکا و ایران پرداخته و سوالاتی پیرامون رویکرد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در این مذاکرات مطرح کرده است. این در حالی است که مقامات ایرانی همچنان تلاشهای خود را برای رسیدن به صلح از طریق میانجیگری پاکستان ادامه میدهند، در حالی که ترامپ اعلام کرده بود که از این مذاکرات کنارهگیری کرده است. این اقدامات حاکی از آن است که هر دو طرف بهطور غیرمستقیم تلاش دارند از بازگشت به جنگ جلوگیری کنند.
در گزارش تایمز، به تحرکات عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در روزهای اخیر اشاره شده و آمده که ترامپ اذعان کرده است که ایران "پیشنهادات زیادی ارائه داده است، اما هنوز کافی نیست"، که نشان میدهد او همچنان در حال بررسی پیشنهادات ایران است.
ریچارد اسپنسر، نویسنده تایمز، در مقالهای به تصمیم ترامپ برای تمدید آتشبس به مدت نامحدود اشاره کرده و آن را گامی در راستای ایجاد وضعیت مبهم و بنبست در مذاکرات خوانده است. این در حالی است که ایران همچنان فشار خود را بر تنگه هرمز وارد کرده و ایالاتمتحده نیز محاصرهای بر بنادر ایران برقرار کرده است که این وضعیت، تنشهای نظامی را در حالی که آتشبس همچنان برقرار است، ادامه میدهد.
طبق گزارش تایمز، ترامپ اعلام کرده که تنها 10 دقیقه پس از تصمیم به نگهداشتن استیو ویتکاف و جارد کوشنر در واشنگتن و عدم اعزام آنها به پاکستان، ایران پیشنهاد جدیدی ارائه داده است. این وضعیت بین "خروج" و "بازگشت به مذاکرات" نشان میدهد که ترامپ قصد دارد هر نتیجهای که از این مذاکرات بهدست آید، بهعنوان پیروزی جنگی علیه ایران به مردم آمریکا ارائه کند.
در همین راستا، ایران به استفاده از بیانات مکرر ترامپ مبنی بر عدم تمایل به بازگشت به جنگ، بهعنوان فرصتی برای مانور سیاسی بهرهبرداری کرده است. تایمز به این نکته اشاره کرده که استراتژی ترامپ بهطور غیررسمی به "بازار ایرانی" شباهت دارد، جایی که خریدار برای دریافت پیشنهادات بهتر، بهظاهر از معامله خارج میشود تا فروشنده پیشنهاد بهتری ارائه دهد.
اما در مقابل، مقامات ایرانی این رویکرد را بهشدت رد کرده و آن را توهینآمیز و سادهسازیشده میدانند، چرا که به عقیده آنها، مذاکرات ایران و آمریکا چیزی فراتر از یک معامله در بازار سنتی است و پیچیدگیهای زیادی دارد که این مقایسهها نمیتوانند واقعیت را نشان دهند.
تایمز در پایان با لحنی تمسخرآمیز اشاره میکند که مشخص نیست ترامپ تا چه حد در زندگیاش به بازارهای شرقی سفر کرده، اما بهطور معمول استراتژیهای سیاسی خود را از رسانهها الهام میگیرد که این امر باعث میشود گاهی زندگی سیاسی شبیه به تصاویری باشد که رسانهها از آن ارائه میدهند.