خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تحلیلگر عراقی: نامزد نخست وزیری احتمالا طی یک هفته تعیین می‌شود

کد خبر : 1778589
لینک کوتاه کپی شد.

یک تحلیلگر عراق پیش بینی کرد که نامزد نخست وزیری عراق ظرف مدت یک هفته تعیین تکلیف شود.

به گزارش ایلنا به نقل از الفرات نیوز، «هاشم الکندی»، تحلیلگر مسائل سیاسی پیش بینی کرد که مساله نامزد نخست وزیری عراق طی یک هفته تعیین تکلیف شود.

 الکندی با اشاره به اینکه مساله تعویق نشست چارچوب هماهنگی، توجیهات خود را دارد، بیان کرد که سران چارچوب هماهنگی معتقدند انتخاب شخصیت نخست وزیر اهمیت بسزایی برای مرحله آتی و چالش‌های آن دارد که این امر نیازمند دقت بسیار زیاد در انتخاب است.

وی ادامه داد: «دیدگاه‌های متعددی درون چارچوب هماهنگی وجود دارد اما اولویت توافق بر سر نامزد مناسب است».

الکندی توضیح داد که انتخاب نخست وزیر براساس ویژگی‌هایی که عراق در سایه تغییرات منطقه‌ای و چالش‌های اقتصادی نیاز دارد انجام خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید