تحلیلگر عراقی: نامزد نخست وزیری احتمالا طی یک هفته تعیین میشود
به گزارش ایلنا به نقل از الفرات نیوز، «هاشم الکندی»، تحلیلگر مسائل سیاسی پیش بینی کرد که مساله نامزد نخست وزیری عراق طی یک هفته تعیین تکلیف شود.
الکندی با اشاره به اینکه مساله تعویق نشست چارچوب هماهنگی، توجیهات خود را دارد، بیان کرد که سران چارچوب هماهنگی معتقدند انتخاب شخصیت نخست وزیر اهمیت بسزایی برای مرحله آتی و چالشهای آن دارد که این امر نیازمند دقت بسیار زیاد در انتخاب است.
وی ادامه داد: «دیدگاههای متعددی درون چارچوب هماهنگی وجود دارد اما اولویت توافق بر سر نامزد مناسب است».
الکندی توضیح داد که انتخاب نخست وزیر براساس ویژگیهایی که عراق در سایه تغییرات منطقهای و چالشهای اقتصادی نیاز دارد انجام خواهد شد.