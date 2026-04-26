محکومیت تیراندازی اخیر در کاخ سفید از سوی عربستان
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، عربستان سعودی تیراندازی که مراسمی با حضور رئیس جمهور آمریکا را هدف قرار داد، محکوم کرد.
در بیانیهای از وزارت امور خارجه عربستان آمده است: «پادشاهی عربستان سعودی تیراندازی که مراسمی با حضور جناب آقای دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را هدف قرار داد، محکوم میکند.»
این بیانیه افزود: «ریاض همبستگی خود را با ایالات متحده آمریکا ابراز میدارد و بر رد همه اشکال خشونت تأکید میکند.»