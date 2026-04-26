به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از مقامات پاکستانی مدعی شد که علیرغم تشدید تنش‌‌ها میان تهران و واشنگتن مذاکرات آتش‌بس بین دو طرف ادامه دارد.

این خبرگزاری همچنین به نقل از این منابع مدعی شد که هیچ برنامه فوری برای بازگشت فرستادگان آمریکایی به اسلام‌آباد برای مذاکره وجود ندارد.

