ابراز نگرانی مسکو نسبت به حملات تروریستی در مالی

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو نگرانی عمیق خود را از حملات تروریستی اخیر در مالی ابراز می‌کند.

بر اساس این بیانیه در ۲۵ آوریل، گروه‌های مسلح ضد دولتی مجموعه‌ای از حملات هماهنگ را در پایتخت مالی و مناطق مجاور آن انجام دادند.

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: «طرف روسی نگرانی عمیق خود را از وقایع جاری ابراز می‌کند. اقدامات تروریست‌ها تهدیدی مستقیم برای ثبات کشور دوست مالی است و می‌تواند منفی‌ترین عواقب را برای کل منطقه اطراف داشته باشد».

انتهای پیام/