بیش از ۲۰۰ پهپاد اوکراینی را ساقط کردیم

به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز -یکشنبه- گزارش داد که طی شب گذشته، سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۲۰۳ فروند پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند.

این وزارتخانه اعلام کرد: «این پهپادها بر فراز مناطق بلگورود، بریانسک، وولوگدا، ولادیمیر، ورونژ، کالوگا، لیپتسک، نووگورود، روستوف، ریازان، اسمولنسک، تامبوف، تور، یاروسلاول، منطقه مسکو، جمهوری کریمه و دریای سیاه رهگیری و منهدم شدند».

