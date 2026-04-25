به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، ان‌بی‌سی نیوز فاش کرد که خسارات ناشی از حملات ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس «بسیار بیشتر از آن چیزی است که علناً اعلام می‌شود.»

طبق این گزارش، تجهیزات و تأسیسات آمریکا در منطقه متحمل خسارات «گسترده‌ای» شده‌اند و انتظار می‌رود هزینه‌های تعمیر آن‌ها از «میلیاردها دلار» فراتر رود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که حملات ایران در دو هفته اول درگیری ۸۰۰ میلیون دلار خسارت به بار آورده است.

انتهای پیام/